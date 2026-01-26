Los 5 signos que en el Año Nuevo Chino 2026 van a ser ricos
En el Año Nuevo Chino 2026, ya se conocen los signos que van a ser ricos; te detallaremos qué cambios van a tener en lo económico dentro de sus vidas
Al saber que estamos próximos a celebrar el Año Nuevo Chino 2026 , es usual que la gente desee saber cuáles son las predicciones de cada uno de los signos, logrando identificar si se acerca algún periodo de abundancia o retos a superar.
Se ha dado a conocer cuáles son los horóscopos chinos que se van a ser ricos; la respuesta te va a sorprender. Así que quédate para descubrir todos los detalles al respecto de las importantes predicciones.
¿Cuáles son los signos que van a tener fortuna?
En la cuenta de ‘Un Té con Teresa’ en su TikTok, reveló cuáles son los signos que se van a ser ricos en el inicio de Año Nuevo Chino 2026, quienes deberán prepararse para poder recibir dicho periodo de abundancia. Ellos serán los beneficiados:
- Tigre: Van a tener una fuerte suerte sobre personas influyentes y dentro de su carrera profesional. Los obstáculos que antes tenías van a disminuir, permitiendo que llegues al éxito y obtengas un aumento en tus ingresos.
- Conejo: Debido a su personalidad natural por ser perspicaces en el tema de dinero, le ayudará a tener ingresos en crecimiento, y su relación en lo profesional le facilitará la ayuda de otros.
- Mono: Las oportunidades van a surgir repentinamente y constantemente, logrando aprovechar momentos de éxito que otros ignoran. Se destacan en el trabajo, pero amplían sus ingresos con trabajos extras o emprendimiento.
- Cerdo: Su trabajo se va a completar sin ningún esfuerzo y con desempeño, logrando obtener un aumento en su salario o bonificaciones. Podrían presentarse ganancias inesperadas.
- Serpiente: Tendrás 3 periodos de abundancia en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre, obteniendo ingresos incidentales. Pero ten mucho cuidado con las trampas, así que mantente alerta.
¿Cómo saber qué signo soy?
El horóscopo chino es muy diferente a los signos zodiacales, puesto que se va a clasificar por el año de nacimiento de cada persona. En el caso de los que mencionamos que van a ser ricos en el Año Nuevo Chino 2026 , estas son las fechas que debes considerar:
- Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
@unteconteresa 5⃣️ signos del zodiaco chino que serán ricos en 2026, año del caballo🐴Reclama tu buena fortuna💰#china #chino #zodiaco #zodiac #zodiacsigns #unteconteresa #chineseculture #culturachina #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #foryoupage❤️❤️ #foru #viral_video #fypp #horoscope #horoscopo #curiosidades ♬ 原声 - Un Té con Teresa