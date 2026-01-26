Los 5 signos que en el Año Nuevo Chino 2026 van a ser ricos

Al saber que estamos próximos a celebrar el Año Nuevo Chino 2026 , es usual que la gente desee saber cuáles son las predicciones de cada uno de los signos, logrando identificar si se acerca algún periodo de abundancia o retos a superar.

Se ha dado a conocer cuáles son los horóscopos chinos que se van a ser ricos; la respuesta te va a sorprender. Así que quédate para descubrir todos los detalles al respecto de las importantes predicciones.

¿Cuáles son los signos que van a tener fortuna?

En la cuenta de ‘Un Té con Teresa’ en su TikTok, reveló cuáles son los signos que se van a ser ricos en el inicio de Año Nuevo Chino 2026, quienes deberán prepararse para poder recibir dicho periodo de abundancia. Ellos serán los beneficiados:

Tigre : Van a tener una fuerte suerte sobre personas influyentes y dentro de su carrera profesional. Los obstáculos que antes tenías van a disminuir, permitiendo que llegues al éxito y obtengas un aumento en tus ingresos.

: Van a tener una fuerte suerte sobre personas influyentes y dentro de su carrera profesional. Los obstáculos que antes tenías van a disminuir, permitiendo que llegues al éxito y obtengas un aumento en tus ingresos. Conejo : Debido a su personalidad natural por ser perspicaces en el tema de dinero, le ayudará a tener ingresos en crecimiento, y su relación en lo profesional le facilitará la ayuda de otros.

: Debido a su personalidad natural por ser perspicaces en el tema de dinero, le ayudará a tener ingresos en crecimiento, y su relación en lo profesional le facilitará la ayuda de otros. Mono : Las oportunidades van a surgir repentinamente y constantemente, logrando aprovechar momentos de éxito que otros ignoran. Se destacan en el trabajo, pero amplían sus ingresos con trabajos extras o emprendimiento.

: Las oportunidades van a surgir repentinamente y constantemente, logrando aprovechar momentos de éxito que otros ignoran. Se destacan en el trabajo, pero amplían sus ingresos con trabajos extras o emprendimiento. Cerdo : Su trabajo se va a completar sin ningún esfuerzo y con desempeño, logrando obtener un aumento en su salario o bonificaciones. Podrían presentarse ganancias inesperadas.

: Su trabajo se va a completar sin ningún esfuerzo y con desempeño, logrando obtener un aumento en su salario o bonificaciones. Podrían presentarse ganancias inesperadas. Serpiente: Tendrás 3 periodos de abundancia en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre, obteniendo ingresos incidentales. Pero ten mucho cuidado con las trampas, así que mantente alerta.

¿Cómo saber qué signo soy?

El horóscopo chino es muy diferente a los signos zodiacales, puesto que se va a clasificar por el año de nacimiento de cada persona. En el caso de los que mencionamos que van a ser ricos en el Año Nuevo Chino 2026 , estas son las fechas que debes considerar: