Los signos que vivirán un giro inesperado de suerte antes del 12 de abril

La Astrología china afirma que algunas personas vivirán un giro inesperado de suerte antes del próximo 12 de abril. Esta predicción es muy positiva y se nutre de las energías que esta creencia analiza a diario y relaciona con diferentes aspectos de la vida terrenal.

Al igual que otras creencias, la Astrología china cuenta con una gran cantidad de adeptos que confían en sus adivinaciones que se desprenden del estudio de las energías de las fechas de nacimiento, en relación a la vibración energética de los animales y elementos que le dan entidad a su sistema de significaciones.

La suerte y la Astrología china

Entre muchos otros temas, la Astrología china hace referencia a la suerte a la que percibe como una combinación de tres niveles: la suerte del cielo (el destino de nacimiento), la suerte de la tierra (el entorno y el Feng Shui) y la suerte del hombre (las acciones y decisiones personales).

El horóscopo oriental, basado en un ciclo de doce años representados por animales y cinco elementos esenciales, funciona como un mapa que identifica los momentos de mayor fluidez energética. Y en ese marco la suerte ocupa un lugar preponderante sobre el que la Astrología china recibe más consultas.

¿Qué signos vivirán un giro inesperado de suerte?

El mes de abril está enmarcado en el Año del Caballo de Fuego por lo tanto, las predicciones de la Astrología china hacen referencia a una transición energética importante hacia mediados de mes. Esta creencia afirma que, antes del 12 de abril, el cambio de ritmo del Tigre al Conejo y la influencia de días específicos como el del Mono de Tierra marca un giro de suerte para ciertos animales:

