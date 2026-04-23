Christian Nodal rompió el silencio en medio del escándalo y publicó un mensaje

Christian Nodal y Ángela Aguilar están atravesando un difícil momento ya que hay muchos rumores de que la pareja está separada. Esto se habría dado por el enojo de la cantante tras la publicación del video “Un vals” donde aparece una joven con un gran parecido a Cazzu, a esto se sumaron rumores de infidelidad que no han sido descartados.

De bandido a niña fresa: El malilla nos da un adelanto de su colaboración con Danna Paola

La discusión habría ocurrido hace unas semanas por lo que incluso Ángela Aguilera decidió abandonar la casa que comparte con Nodal. Los implicados en la historia no han salido a decir nada al respecto de los rumores que están circulando.

¿Qué dijo Christian Nodal en medio de los rumores?

Los rumores no dejan de crecer por lo que en medio de esta supuesta separación, Christian Nodal decidió retomar actividad en su cuenta de Instagram y compartió un anuncio. Sin embargo, no hizo mención sobre la disputa que tendría con Ángela Aguilar.

Nodal cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, y fue allí donde compartió una historia en donde informaba el sold out en su presentación que tuvo en el Palenque de San Marcos, Aguascalientes.

Nodal hizo esta publicación.|Instagram

Luego de esto, fue el productor musical Cruz Martínez, decidió compartir unas fotos en compañía de Christian Nodal. Así es que también dejó en claro que tiene una buena relación con el esposo de Ángela Aguilar, recibiendo un sin fin de comentarios de parte de sus seguidores.

"Mi hermano de otra madre, el único Christian Nodal", escribió el cantante. Estas publicaciones son las primeras en salir a la luz luego de que se conociera el escándalo que los tendría separados.

No hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero en las redes sociales las especulaciones siguen creciendo ya que a esto se suma la postergación del casamiento que estaba previsto para mayo de este año. Ellos ya habían contraído matrimonio civil en el 2024.