Ideas DIY: recicla las corcholatas para crear colgantes coloridos

Las ideas DIY nos permiten poder reciclar aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. Así es que surge la idea de poder reciclar las corcholatas con el objetivo de crear colgantes coloridos.

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En simples pasos vas a poder obtener un atractivo móvil decorativo utilizando pintura, cuentas coloridas y una rama rústica. Este detalle hará que tu jardín o la entrada a tu casa se vea más hermosa.

¿Cómo crear colgantes con corcholatas?

Materiales para el colgante:



Múltiples corcholatas metálicas o de plástico

Una rama de madera firme de tamaño mediano

Cuerda rústica de fibras naturales para montar la estructura principal.

Cinco estambres trenzados de diferentes y vibrantes colores.

Dijes, cuentas o piezas decorativas

Pintura acrílica

Procedimiento para el colgante

Vas a limpiar bien las corcholatas con agua y jabón para retirar cualquier rastro de suciedad o residuos pegajosos. Deja secar.

Aplica una base de pintura uniforme con colores que resalten. Se recomiendan cinco tiras organizadas con una clara predominancia de colores como rojo, amarillo, verde, azul y morado (los colores pueden ser a tu gusto).

Haz detalles con pintura contrastante y un pincel fino. Dibuja patrones decorativos que más te gusten.

Esta es una de las tantas ideas que puedes llevar a cabo.|Pinterest

Amarra firmemente el cordel grueso en ambos extremos de la madera. Así vas a formar un triángulo superior resistente que servirá para colgar la estructura terminada en la pared.

Corta cinco tramos largos de hilo trenzado de colores y átalos fuertemente a lo largo de la rama de madera. Procura dejar un espacio simétrico y equitativo entre cada uno de ellos para que los elementos colgantes no choquen entre sí.

Realiza los agujeros en las corcholatas e inserta el hilo verticalmente. Intercala cada corcholata con nudos de separación, cuentas redondas de madera y pequeños moños de listón para aportarle textura y volumen al diseño general.

Con estos simples pasos vas a poder obtener un hermoso colgante reciclado para decorar tu casa.