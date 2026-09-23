4 cortinas abrigadas para prepararte ante la llegada del frío

Estamos en el mes de la llegada del otoño por lo que las casas se empiezan a amoldar a la baja de temperaturas. Las cortinas con tejidos ligeros ya quedan atrás para poder darle paso a las texturas que hacen sentir la habitación más cálida.

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Las cortinas no solo cumplen la función de vestir las ventanas y aportar intimidad, sino que ayudan a reducir la sensación de frío. Esta es una manera en la que podrás sentir espacios más cálidos.

¿Cuáles son las cortinas para el frío?

La cortina térmica Cortes de La Redoute

Esta es una gran opción ya que cuenta con revestimiento técnico metalizado, concebido para limitar los intercambios de temperatura entre el interior y el exterior y mantener mejor el calor de la estancia durante el invierno.

Al tener un acabado liso se puede integrar fácilmente a los dormitorios y salones sin condicionar la decoración. Es una gran alternativa para ventanas especialmente expuestas al frío o habitaciones en las que queremos crear una atmósfera más recogida cuando comienzan a bajar las temperaturas.

Cortinas térmicas beige de Leroy Merlin

Esta es una solución discreta que mejora el aislamiento de las ventanas. Los paneles tienen una dimensión de 100 x 130 cm y cuenta con una tecnología de triple tejido que ayuda a proteger tanto frente al frío como frente al calor, además de bloquear la luz exterior.

Al tener un color beige pues se incorpora fácilmente en los salones y dormitorios. Incorporan ojales para instalarlas directamente sobre una barra y están confeccionadas en poliéster.

Cortina térmica de terciopelo Velvet de La Redoute

El terciopelo tiene un aspecto elegante y envolvente de este tejido y una confección pensada para ofrecer aislamiento térmico. Está disponible en diferentes colores y medidas, con alturas que llegan hasta los 350 cm.

Avola de Maisons du Monde, para quienes no quieren renunciar a los estampados

Por último, tenemos a este estilo que tiene una mezcla de algodón y lino con un estampado de rayas beige y blancas. Al contar con trabillas ocultas la barra queda visualmente más integrada.

Esta elección le da a tu ventana diseño y textura para que pase una luz suave. Además, obtendrás una casa otoñal y acogedora, pero no necesitamos una cortina completamente opaca.