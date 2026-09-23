Azalia olvida su rivalidad con Niurka en La Granja VIP y ya tiene en la mira a un Granjero que quiere ver ELIMINADO

En La Granja VIP Segunda Temporada las estrategias son muy importantes y hay quienes prefieren irse en contra de los jugadores que no aportan nada, al menos desde su perspectiva. Es el caso de Azalia Ojeda, que si bien lleva días enfrascada en una enemistad acérrima con Niurka, no la ve como objetivo directo y en realidad piensa que Carlos Trejo es el que debería ser el tercer eliminado.

Esto porque se enteró de que supuestamente el "cazafantasmas" tuvo una actitud pesada con miembros del staff. De acuerdo con la versión de Natalia Alcocer, todo pasó en la noche, cuando estaba de mal humor y ya quería que le apagaran la luz, una actitud que le molestó a "La Negra" y afirmó que eso solo demuestra que no está comprendiendo el juego.

"Eso no está padre, a mí eso no me da risa. Porque la gente que está detrás de esto, solo está cumpliendo con un trabajo y nadie les puede hablar así. Ya está sacando esa parte suya que no está chida. Yo sí creo que ya no tiene nada que hacer aquí, no es mal ped*, pero yo pienso que ya no tiene nada que estar haciendo aquí. Sí entiendo que es un juego, pero ya meterte en cosas así no, ya lleva tres semanas", dijo.

Azalia está en desacuerdo con las actitudes de La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Carlos Trejo se enojó con sus compañeros de La Granja VIP?

Mientras platicaban de la actitud del Granjero, Mónica, Natalia, Kenny y Azalia, llegaron a la conclusión de que Carlos Trejo está molesto por los adjetivos que le pusieron en una dinámica de La Granja VIP. Esto porque la mayoría lo señaló como el "menos atractivo" y no salió a relucir cuando hablaron de hombres interesantes o divertidos.

Además, el "cazafantasmas" lleva varios días enfermo y esto lo ha perjudicado en las tareas que le toca hacer, lo que inevitablemente hace que los demás tengan una opinión negativa de él. Y por si fuera poco, también había sido elegido como Peón, pero por su estado de salud tuvieron que quitarlo y "Mono" mandó a Kevyn "Bicolor" para reemplazarlo.