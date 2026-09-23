Adiós al moño rojo: La tendencia navideña elegante de 2026
El clásico moño rojo ha sido destronado oficialmene. Este 2026, la Navidad será más elegante gracias a una nueva propuesta internacional que se ha adoptado
La llegada de la temporada decembrina despierta el deseo de envolver el hogar en una atmósfera mágica, cálida y sofisticada. Durante décadas el moño rojo era el rey indiscutible de las festividades a nivel global.
Sin embargo, las corrientes de diseño de interiores evolucionan y este 2026 dicta un cambio drástico en las reglas del juego, dejando atrás el clásico carmesí para abrir paso a una propuesta estética mucho más refinada, vanguardista y madura.
Caminos de la Vida | Programa 23 de septiembre 2026
La nueva tendencia navideña elegante que despide al moño rojo clásico
Despedirse del moño tradicional no significa restarle espíritu festivo a tu hogar, al contrario, es una invitación a explorar la suntuosidad a través de nuevas paletas de color y texturas orgánicas.
La tendencia que domina los hogares más elegantes este año apuesta por la sobriedad del lujo silencioso, donde los tonos metálicos bruñidos, los matices tierra y el minimalismo escandinavo reinventan los puntos focales de la sala de estar.
Te revelamos los detalles de la tendencia navideña elegante de 2026 para que actualices tu decorazión con el máximo estilo.
- Lazos de lino en tonos champagne y terracota
El brillo estridente del satín rojo es reemplazado por la sofisticación del lino y las fibras naturales mate. Los moños navideños de este año se tiñen de colores neutros cálidos como el champagne, el beige tostado y el terracota, aportando una textura orgánica y fluisa que combina a la perfección con pinos de aspecto hiperrealista.
- Cintas fluidas estilo minimalista o Drop Ribbon
En lugar de los moños rígidos con múltiples bucles y alambres, la elegancia actual radica en la caída natural. La técnica favorita de los interioristas consiste en anudar listones delgados de seda o gasa translúcida directamente en las amas, dejando que las tiras caigan de forma sutil.
- Moños de terciopelo verde oliva o azul medianoche
El terciopelo grueso en verde oliva, chocolate profundo o azul medianoche aporta una profundidad visual exquisita, creando un contraste imponente con las luces cálidas del árbol.