¡Acertó! Mhoni Vidente PREDIJO el sismo de hoy viernes 5 de junio; esto es lo que nos espera para los siguientes días en el “mes del diablo":

Este viernes 05 de junio la Ciudad se vio sorprendida por un sismo de 5.2 grados en la escala Richter y aunque muchos de los capitalinos no se percataron de tales movimientos telúricos, hubo una personalidad que tenía bien presente este fenómeno natural, pues Mhoni Vidente ya nos había avisado sobre este suceso.

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Afortunadamente no se han reportado daños a estructuras y ninguna baja humana, de hecho, muchas personas no se percataron del sismo y fue a través de las reacciones en redes sociales que se enteraron del sismo con epicentro en Ometepec, Guerrero.

Mhoni Vidente predice sismo a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Fue este lunes 01 de junio cuando la vidente compartió un video en su cuenta de YouTube donde alertó a los mexicanos que un fuerte sismo podría sacudir la capital antes de un partido del torneo de fútbol más importante de todos y que se celebra cada 4 años, siendo que este se llevará a cabo en el mes de "el diablo".

De acuerdo con las palabras de Mhoni: “Hay que cuidarnos, seguirán los sismos. Un día que vaya a ser uno de los juegos de México temblará pero nada más el susto. No en el partido, sino antes del partido que va a ser en el mes de junio, pero nada grave, será de 6.1 o 6.4 saliendo desde Guerrero o Oaxaca”.

Ante estas palabras, muchos de sus seguidores interpretaron que su visión probablemente se refería a lo que pasaría antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, siendo una predicción cumplida.

¿Cuáles fueron las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de junio de 2026?

Dentro de las predicciones más importantes que ha hecho para esta mes donde Marte, Júpiter la Tierra y Mercurio estarán alineados nos esperaría lo siguiente de acuerdo con la vidente:

