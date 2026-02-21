¿Todos somos un therian? Este es el animal del Zodiaco Chino que te corresponde de acuerdo a tu año de nacimiento

Esta semana dos temas muy distintos han acaparado las redes aunque quizá tiene más que ver de lo que imaginamos pues por un lado tenemos la tradición milenaria del Año Nuevo Chino y por otro la moda naciente de los therian…

Aunque todo indica que son cosas muy diferentes, la relación entre estos dos temas que han sido tendencia tienen algo muy marcado que los une, pues como sabrás, el Zodiaco Chino está regido por 12 animales diferentes, mismos que pertenecen a diferentes años, diferentes a la carta astral que es más popular en occidente, por lo que en esta cultura, todos estaríamos representados por un animal.

¿Qué animal soy del Zodiaco Chino?

Este año está siendo el año del Caballo de Fuego (lo del fuego) es por la combinación con uno de los 5 elementos, como madera, fuego, tierra, metal y agua, por ello ha resultado esta combinación en 2026.

Los animales del Zodiaco Chino son estos:



La rata / ratón : 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

/ : 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 El buey / búfalo : 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

/ : 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 El tigre : 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 El conejo / liebre: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

/ liebre: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 El dragón : 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 La serpiente : 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 El caballo : 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, La cabra / oveja : 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

/ : 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 El mono : 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 El gallo / gorrión : 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

/ : 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 El perro : 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 El cerdo / jabalí: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Por ello, se podría decir que en este zodiaco ya hemos sido representados como therians, la tendencia que se ha empalmado en este Año Nuevo Chino.

¿Qué son los therians y por qué son populares?

En las últimas semanas el furor de los therians se han apoderado de las redes y han hecho bastante ruido, pues se trata de personas que se identifican espiritual o psicológicamente con otro animal no humano.

Estos días bastantes videos se han hecho virales en redes que han retratado experiencias de estas personas tomando comportamientos poco comunes, aunque ciertamente tampoco han dañado a nadie, siendo un fenómeno bastante peculiar de las nuevas generaciones.