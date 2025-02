Imelda Tuñón habría amenazado a su novio luego de ventilar detalles de su relación

El pleito legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha destapado todo tipo de cosas, una de ellas es la relación sentimental que sostiene desde hace tiempo la viuda de Julián Figueroa con Fernando Gamboa .

¿Qué dijo Fernando Gamboa sobre su romance con Imelda Tuñón?

En entrevista con el periodista Javier Ceriani, el empresario rompió el silencio y aclaró que su noviazgo comenzó en junio del año pasado y no tres meses después de la muerte de Julián Figueroa como se dijo recientemente.

Ahora que su nombre se ha visto envuelto en polémica, Fernando Gamboa reveló que nunca ha visto consumir drogas a Imelda Tuñón, pero confirmó que José Julián sí durmió en el sillón como se dijo hace días.

¿Terminará con Imelda Tuñón? Llamó la atención cuando reveló que ya tomó la decisión de terminar con Imelda Tuñón, ya que no quiere afectar a su familia.

“Nosotros estamos pasando algo muy incómodo, en mi familia, que jamás creí que llegara a tanto. Si yo hubiera sabido de todos los problemas, en verdad, no soy retrasado mental, claro que me alejo. Yo estuve como cualquier chavo que quiere salir con una chava que le gusta, no tengo miedo, porque no he hecho nada malo. Yo ya no quiero problemas de nada, no quiero que siga saliendo mi nombre, no me gusta salir en redes, me quiero enfocar en mi vida laboral. Ya me quiero alejar de los problemas, lo más importante es la seguridad de mi familia, no es un problema de mi familia, es su problema”.

“Yo me reuní con mi familia y, la verdad, están preocupados- Yo no quiero preocupar a mi familia, voy a tener que hablar con Imelda, aunque me duela, yo en verdad me hago la muestra (toxicológica), no oculto nada. Me la hago cuando tú me digas, yo la hago, yo me quiero alejar, más que nada, por mí familia que es lo más importante. Yo estoy saliendo raspado de algo que no es nada mío, es ajeno a mí, literal, ya no me gustaría que me estén difamando. Yo ya salí manchado, yo no hice nada. Yo lo que voy a hacer es hablar con Imelda, cuentan conmigo, con mi apoyo, ¿ok?, estoy dispuesto a ayudarlos para el bienestar de un niño”, finalizó.

¿Imelda Tuñón lo amenazó?

En las últimas horas Javier Ceriani confirmó que Fernando Gamboa se comunicó con él para expresarle que había recibido amenazas, por lo que se vio obligado a dejar el departamento que tenía para mudarse a la casa de su madre.