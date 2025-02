Novio de Imelda Tuñón declaró que terminará con ella

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón , la viuda de Julián Figueroa reveló recientemente que sí tiene un romance con Fernando Gamboa; sin embargo, este estaría pensando en ponerle punto y final a su romance.

En entrevista con el periodista Javier Ceriani, el empresario rompió el silencio y aclaró que su noviazgo comentó en junio del año pasado y no tres meses después de la muerte de Julián Figueroa como se dijo recientemente.

¿Gamboa tuvo una amistad con Julián Figueroa? El novio de Imelda Tuñón dijo conocer a Julián Figueroa desde el jardín de niños; no obstante, dejaron de frecuentarse cuando él se mudó al extranjero para cursar la secundaria.

¿Cómo inició su romance con Imelda Tuñón?

Fernando Gamboa declaró que Sergio, el amigo de Imelda, fue quien los presentó. El empresario mencionó que solía invitar a Imelda a comer, pero jamás le habló ella de los problemas familiares que atravesaba.

¿Qué dijo sobre las supuestas adicciones de Imelda Tuñón?

Ahora que se ha rumorado que Imelda Tuñón consume sustancias prohibidas, pero Fernando Gamboa negó haberla visto consumir algún tipo de droga o sustancia ilícita.

“Sí llegamos de salir de fiesta, obviamente, no somos blancas palomitas. Íbamos mucho al boliche de Artz, yo sí te soy sincero, casi no tomo alcohol, estoy enfocado en mi trabajo, salgo quizá una vez a la semana o cada quince días. Yo soy abierto, no me gusta juzgar a nadie, si alguien se mete algo, no me meto. Yo puedo tratar gente de todo tipo, no consumó, sí sé qué es (la tusy), pero yo no consumo eso, la verdad, e (Imelda) en mi cara no lo ha hecho, no sé en su casa”, precisó.

¿El hijo de Imelda Tuñón sí durmió en el sillón? Tal como se ha dicho en los últimos días, Gamboa confirmó que José Julián sí durmió en el sofá, esto cuando se fue de viaje con Imelda y con su hijo a Mérida.

“Se quedaron en un departamento que yo alquilé. Renté un departamento las primeras tres noches, eran dos cuartos y las últimas dos noches que se quedaron conmigo ellos, el... que yo tenía ya estaba ocupado por alguien más, entonces tuve que reservar un ... que era de un cuarto. Se cerraba el cuarto y había un sofá cama y una cocinita, fueron dos noches que el hijo de Imelda se durmió en un sofá cama”, recalcó.

¿Terminará con Imelda Tuñón?

Llamó la atención cuando reveló que ya tomó la decisión de terminar con Imelda Tuñón, ya que no quiere afectar a su familia.



“Nosotros estamos pasando algo muy incómodo, en mi familia, que jamás creí que llegara a tanto. Si yo hubiera sabido de todos los problemas, en verdad, no soy retrasado mental, claro que me alejo. Yo estuve como cualquier chavo que quiere salir con una chava que le gusta, no tengo miedo, porque no he hecho nada malo. Yo ya no quiero problemas de nada, no quiero que siga saliendo mi nombre, no me gusta salir en redes, me quiero enfocar en mi vida laboral. Ya me quiero alejar de los problemas, lo más importante es la seguridad de mi familia, no es un problema de mi familia, es su problema”.

“Yo me reuní con mi familia y, la verdad, están preocupados- Yo no quiero preocupar a mi familia, voy a tener que hablar con Imelda, aunque me duela, yo en verdad me hago la muestra (toxicológica), no oculto nada. Me la hago cuando tú me digas, yo la hago, yo me quiero alejar, más que nada, por mí familia que es lo más importante. Yo estoy saliendo raspado de algo que no es nada mío, es ajeno a mí, literal, ya no me gustaría que me estén difamando. Yo ya salí manchado, yo no hice nada. Yo lo que voy a hacer es hablar con Imelda, cuentan conmigo, con mi apoyo, ¿ok?, estoy dispuesto a ayudarlos para el bienestar de un niño”, finalizó.