“Maribel, déjanos en paz": Imelda Tuñón lanza fuerte acusación y muestra pruebas

Se rompió por completo la relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia . Y es que luego de semanas de tensión, la viuda de Julián Figueroa decidió dar un paso más allá en la polémica y exhibir públicamente una serie de mensajes que serían amenazas de la actriz costarricense.

Imelda Tuñón exhibe mensajes que serían amenazas de Maribel Guardia

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Garza Tuñón compartió una serie de capturas de pantalla de supuestas advertencias que recibió a través de su WhatsApp : “Pu** gata asquerosa, fea, maldita z***a, te vamos a mat*r”, se lee en el mensaje. De igual modo, mostró otra foto en la que aparece una persona con un arma de fuego.

En este sentido, Imelda aseguró que no es la primera vez que le mandan este tipo de mensajes y posteriormente compartió otra captura de pantalla del último mensaje que le mandó a Maribel Guardia , pidiéndole que la deje en paz: “Este mensaje se lo envío el 20 de marzo porque a pesar de que dice que NUNCA se ha querido quedar con mi hijo, no deja de pelear la custodia por medios legales”.

Este fue el último mensaje que Imelda Tuñón le mandó a Maribel Guardia

“Maribel déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya, por respeto a ti he dicho que si se acuerda de ti José Julián cuando la realidad es que no, las 2 veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar, se despierta en las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan”, se lee al inició del mensaje.

En otra parte del texto, Tuñón aseguró que Maribel le hizo mucho daño al pequeño ‘Juliancito’: “¿Crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar, quieres dañar y dañar, ¿buscas hacer otro Julián? El JAMÁS hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo, él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste”.

Finalmente, le pidió a Guardia que fuera a terapia: “Déjanos vivir tranquilos, no sigas destruyendo, busca a Dios, refúgiate en Marco, ve a terapia pero por favor, déjanos en paz, José Julián no se quiere ir contigo, está bien, va a la escuela, tiene actividades, hace tareas y quiere estar con su mamá, bye”.