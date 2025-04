En medio de la polémica que rodea a Maribel Guardia y el testamento de Julián Figueroa, la actriz de 28 años de edad, Imelda Tuñón , se hizo un drástico cambio de look. Sin embargo, lejos de recibir comentarios buenos al respecto, desató una ola de críticas en su contra.

Imelda Tuñón sorprende con radical cambio de look y desata críticas

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Imelda compartió su radical transformación. En una serie de imágenes, la viuda de Julián Figueroa se mostró con una cabellara muy larga y clara: “Ayer Gerry me dejó como Rapunzel. Muchas gracias”, escribió en la descripción del video.

Programa 3 de abril 2025 Parte 1 | ¡Espectacular cambio en El Escuadrón de la Belleza! [VIDEO] Como cada mañana, en Venga la Alegría tuvimos mucha diversión, reportajes, juegos y Kristal nos sorprendió en El Escuadrón de la Belleza.

Aunque lo que llamó la atención de todos fue la razón por la que se hizo este cambio en un cabello. De acuerdo con Tuñón lo hizo para cerrar ciclos: “Y cambio de look porque hay MUCHOS ciclos que cerrar”, añadió en la descripción. Recordemos que la también cantante se ha visto envuelta en múltiples controversias desde inicios de año.

Te puede interesar: Exhiben mensajes que Imelda Tuñón habría enviado a Maribel Guardia: “vieja horrible”

Redes sociales se ven en contra de Imelda Tuñón

No obstante, las redes sociales se hicieron presentes y se fueron en su contra. En este sentido, muchos aseguran que lo único que le importa a Imelda Tuñón es el dinero y que solo utiliza a su hijo para manipular a Maribel Guardia : “Que pena, lo único que quieres es el dinero, no te importa tu hijo”, “¡Ridícula! Quién le ha dicho que es artista”, “Se quiere parecer a Ángela Aguilar”, “Se cambió de look para desaparecer de las autoridades y seguir comprando su vicio” y “Solo quiere sacarle el dinero a Maribel con Juliancito”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Imelda Tuñón niega amenazas a Maribel Guardia

Recordemos que, luego de que Maribel Guardia revelara que teme por su vida, Imelda Tuñón aseguró en un reciente encuentro con los medios de comunicación que nunca ha amenazado a su exsuegra, pues se merece todo su respeto.