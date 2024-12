INAPAM 2025: Estos son los cambios que sufrirán los beneficiarios

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o INAPAM está dedicado a brindar beneficios a las y los mexicanos de 60 años de edad o más, esto con el objetivo de ayudar a uno de los sectores más vulnerables de la población pues brinda descuentos importantes en ámbitos como la salud, la vivienda, el transporte o la comida, y también ofrece talleres, consultas y asesorías gratuitas.

En este sentido, las autoridades a cargo del INAPAM han advertido sobre una serie de cambios importantes que se vivirán dentro del instituto, en estos podrían verse afectados varios adultos mayores, por lo que es necesario que se mantengan al tanto de los comunicados que emitirán las autoridades.

Estos son los cambios que sufrirá el INAPAM en 2025



El INAPAM explicó que a partir de 2025 se realizarán cambios importantes al Directorio de Beneficios de la Credencial, esto significa que se modificarán los porcentajes, marcas, ubicaciones y establecimientos que ofrecen descuentos especiales a las personas de 60 años o más que cuenten con su credencial del Instituto.

Este directorio puede ser revisado a través de las redes sociales de la dependencia o también en el sitio web oficial de la misma, en donde se encontrarán los detalles de los beneficios que se ofrecen a los adultos mayores, entre ellos descuentos importantes en diferentes servicios e incluso en pagos al Estado.

Tramitar la credencial del INAPAM es fácil pues no tiene ningún costo y la credencial que se entrega a sus beneficiarios no tiene vigencia, por lo tanto, no necesita ser renovada, solo se deben presentar los siguientes documentos:



Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente y con fotografía

CURP certificada y actualizada

Un comprobante de domicilio que no sea mayor a 6 meses de antigüedad



Una vez reunida la documentación correspondiente solo se debe acudir a alguno de los módulos autorizados. Con esta credencia es posible acceder a servicios de transporte público de manera gratuita en la Ciudad de México.