¡Increíble! Jennifer Garner se sometió a un exigente entrenamiento para interpretar a Elektra en Deadpool

La más reciente entrega del MCU, Deadpool & Wolverine, confirma (aunque no era necesario) que Marvel Studios no tiene límites. ¡Spoiler alert! No sólo gozamos con la tremenda producción y el guión característico de la saga de “El Mercenario Bocazas"; también pudimos gozar del retorno de varios superhéroes y heroínas. Y por su puesto, Elektra, interpretada por Jennifer Garner, acaparó los reflectores. ¿Cómo se preparó para interpretar a “La mejor asesina del mundo”? Aquí te lo contamos.

Hugh Jackman disfrutó el reto de ponerse en forma para ‘Deadpool y Wolverine’ [VIDEO] Hugh Jackman disfrutó de de ponerse en forma para volver como Wolverine a la pantalla grande, ¿cuál fue su impresionante rutina y cómo le ayudó a su cerebro?

¿Quién interpreta a Elektra en Deadpool & Wolverine?

En la tercera parte de la saga de Deadpool, Deadpool & Wolverine, los creadores del MCU nos sorprendieron con la aparición de Elektra, interpretada por Jennifer Garner. Recordemos que veinte años atrás tuvo su película, misma que no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, en esta ocasión, según los críticos, logró ‘sacarse la espinita'.

¿Cómo se preparó Jennifer Garner para interpretar a Elektra en Deadpool & Wolverine?

Las películas del MCU son cada vez más exigentes (y eso encanta) y Jennifer Garner no podía quedarse atrás si buscaba la redención del fandom del MCU. Así que se preparó intensamente para lograr a la perfección las acrobacias que Elektra demandaba y no sólo lo exhibió en el resultado final, lo demostró recientemente en su cuenta de Instagram, donde comparte un posteo reconociendo que, “aunque estaba en buena forma, no estaba en buena forma a lo Marvel”. Por supuesto que también aprovecha la ocasión para mostrarse agradecida con todo el equipo de Deadpool & Wolverine.

¡Increíble! ¿A poco no? Sin lugar a dudas, la exigente preparación de Jennifer Garner para dar vida a Elektra en Deadpool & Wolverine fue todo un éxito. Logró estar a la altura de la franquicia pese a atravesar momentos complicados luego de haber perdido a su padre el pasado abril. De esta manera, la actriz de 52 años demostró ser toda una superheroína y no debería sorprendernos si la vemos nuevamente encarnando a Elektra en el MCU.