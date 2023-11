¿Indirecta para el “nuevo galán” de Kimberly Loaiza? Así reaccionó Juan de Dios Pantoja

La novela entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, nos sigue regalando nuevos capítulos, ya que recientemente la creadora de contenido, fue captada paseando con otro hombre por las calles de Miami, Estados Unidos.

¿Kimberly Loaiza fue vista con otro hombre?

Aunque se desconoce si la infidelidad fue verdad o todo se trató de una estrategia publicitaria, Kimberly Loaiza ya le habría dado la vuelta a la página, pues recientemente fue vista paseando por Miami con el cantante español, Omar Montes.

A casi un mes de la supuesta infidelidad de su esposo, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza ha sido vista paseando por las calles de Miami con Omar Montes, el nominado a los Latin Grammy. Este hecho desató la locura en redes sociales, donde muchos han especulado que sería su nueva conquista, aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, así que habrá que estar muy pendientes de sus redes sociales.

¿Cómo reaccionó Juan de Dios Pantoja? Posteriormente, Kimberly Loaiza subió a su cuenta de Instagram, algunas fotografías con Omar Montes, en las que confirmó una colaboración con él y las acompañó con el texto “Te cambié por él”.





Después de las publicaciones de Loaiza, Omar Montes compartió diversos mensajes en redes sociales, donde denunció a Juan de Dios Pantoja por enviarle fuertes mensajes, lo que desató la locura entre sus fans.

En el primer mensaje, Montes le pide a Juan de Dios Pantoja que lo deje “tranquilo”, esto porque no le gustó que colaborará con su esposa. Pero la cosa no quedó ahí, ya que señaló que JDP, envió a varios muchachos a pegarle, pero la cosa no pasó a mayores.

Déjame tranquilo que yo no busco problemas. Ayer mandaste a unos muchachos a intentar pegarme, si tan valiente eres por qué no vienes tú mismo