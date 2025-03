Tras fallo a favor de Inés Gómez Mont, Ricardo O’Farrill suelta una revelación inesperada

Como te lo mencionamos anteriormente, el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ha dado con giro inesperado. A tres años y seis meses de que la pareja fuera acusada por presunto lavado de dinero, las autoridades han decidido eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros a Inés Gómez Mont Arena y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga”, se lee en el comunicado emitido por la UIF.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Inés Gómez Mont?

Sin embargo, luego de que se hiciera oficial la noticia de que Inés Gómez Mont y su esposo fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, han salido a la luz nuevas declaraciones del comediante Ricardo O’Farill respecto a su relación con la exconductora.

Fue durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México cuando el infuncer fue cuestionado sobre su relación y comunicación con Inés Gómez Mont. En este sentido, Ricardo se vio sorprendido por la prensa y entre risas respondió: “De repente ahí me escribió cuando la cosa estaba mal, hace mucho no he hablado… La verdad la llevábamos bien en Televisión Azteca, me convidaba de su lunch”, contó.

¿Riardo O’Farrill mantiene contacto actualmente con Inés Gómez Mont?

Pero su semblante cambió de inmediato cuando le informaron que podría convertiste en cómplice debido a que ella aún está prófuga de la justicia: “Es que no tengo idea dónde está, no tengo idea… No, no tengo conocimiento de eso. La verdad que le agradezco que cuando me vio mal me echó un textillo y ya, fuera de eso no he sabido nada de ese tema (…) Ya más de un añito”, dijo y posteriormente aseguró que actualmente no ha hablado con ella.