Mau Nieto revela que tiene cáncer en la piel; así lo confirmó (VIDEO)

Mau Nieto sorprendió a sus fans al revelar que fue diagnosticado con una enfermedad realmente preocupante. Y es que, a través de sus redes sociales, el comediante mexicano compartió con sus seguidores que le detectaron cáncer en la piel , uno de lo más comunes en la población.

¿Mau Nieto tiene cáncer en la piel?

Fue a través de un video de poco más de 2 minutos en la que el también influencer explicó cómo fue que le detectaron esta enfermedad. Según sus declaraciones, no es nada grave, sin embargo, envió un mensaje a toda su comunidad para que tomen precauciones al respecto: “Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel, nada grave pero les cuento”, comenzó.

De acuerdo con el comediante de 39 años de edad , todo comenzó debido a que se exponía mucho tiempo al sol sin la protección adecuada: ”Siendo brutalmente honesto, a mí sí me gusta broncearme, me gusta exponerme al sol y casi nunca uso protector solar”, contó, y reveló que debido a lo anterior le salió un grano pequeño en su pecho, el cual cambió de color y de forma con el paso el tiempo: “Parecía una quemada de cigarro”, aseguró.

Así mismo, explicó que fue al hospital para que se lo removieran y comenzar con los estudios correspondientes: “En 15 días tengo que ir para que me den los resultados de patología y a lo que hayan biopsiado, mientras tengo que estarlo protegiéndolo para no mojarlo y que cierre bien (la herida), y me digan qué tan profundo estaba”.

Mau Nieto manda mensaje a sus seguidores respecto al cáncer de piel

Finalmente, aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a su comunidad y a algunos influencers: “Exhorto a toda la gente a que utilicen protector solar y sobre todo a las influencers o los influencers que hablan de skin care, recuerden que el skin care no solo es ponerte cosas en la casa, no solo son las arrugas, no solo es el botox, la piel es el órgano más grande que tenemos en el pinche cuerpo. Así que utilicen protector solar”, puntualizó.