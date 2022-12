Influencer se arrepiente de tatuarse el nombre de Messi en la frente.

Los tatuajes se ven muy cool, pero no todo el mundo se atreve a hacerse uno, hay diseños realmente espectaculares y otros que definitivamente uno no se haría ni en su peor borrachera. Al parecer algo similar le pasó a un famoso influencer, quien no estaba borracho pero se arrepintió de haberse tatuado el nombre de Messi en la frente.

El bocadillo de Farfán: ¡'El Chicharito’ Hernández ‘encendió' sus cabellos con un tinte naranja! No le tiene miedo al ridículo.

Mucho fue el furor que desató el hecho de que Argentina se haya coronado campeona del mundo tras vencer a su similar de Francia en la pasada justa mundialista, pues los festejos se salieron de control en el país pampero.

No obstante, hubo otros que fueron quizá más mesurados pero no midieron las consecuencias de sus actos, Mika Jams es uno de ellos. El influencer se hizo viral por tatuarse la palabra “Messi” en la frente, pero al parecer ya no está muy conforme con lo sucedido.

Te puede interesar: Así celebró Canelo el triunfo de Argentina tras polémica con Messi.

¿Se arrepintió el influencer de tatuarse la palabra Messi? Mike Jambs se arrepintió de haberse tatuado “Messi” en la frente y ahora desea borrarlo, así lo expresó en un video que compartió en su cuenta de TikTok, pues a pesar de que en su momento quedó muy satisfecho, con el paso de los días se dio cuenta que no tomó la mejor decisión.

“No pensé decir esto tan pronto porque, la verdad, me sentía orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido”, dijo en el video compartido en TikTok.

¿Por qué se arrepintió?

Jams aseguró que lejos de traerle cosas positivas el haberse tatuado “Messi” en la frente, le ha salido contraproducente pues le ha traído cosas negativas en lo familiar y personal.

“Simplemente me dicen que no soy un buen ejemplo para la sociedad”, recalcó Mike Jambs, por lo que desea remover el tatuaje que se hizo en la frente, aunque desconoce cómo es el procedimiento para hacerlo.

También te puede interesar: Esposa de jugador mexicano causa polémica tras critica a qataríes.

“Quiero ser normal, que la gente no me mire mal cuando salga a la calle, que no me critique y no digan que soy algo negativo”, añadió.

¿Quién es el influencer que se tatuó el nombre de Messi?

Como mencionamos anteriormente, su nombre en redes es Mike Jambs, pero su nombre real es Maicol Quiñonez. El joven prometió que si la Scaloneta se coronaba campeona del mundo se tatuaría el nombre de Messi en el rostro y lo cumplió.

Además de eso, Jambs también se tatuó la palabra “D10S” y las tres estrellas en alusión a los títulos del mundo que tiene Argentina.