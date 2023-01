Influencer exhibe a Maya Nazor tras rompimiento con Santa Fe Klan.

Maya Nazor y Santa Fe Klan se han convertido en tendencia desde que confirmaron su separación a escasos meses del nacimiento de Luca. Esto ha desatado infinidad de rumores al respecto ya que ninguno de los dos ha revelado los motivos de su ruptura.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

En diciembre pasado, Maya Nazor le pidió a sus fans que dejaran de preguntarle por Ángel Jair Quezada, pues ya no estaban juntos y no quería hablar del padre de su hijo de tan solo cinco meses.

Sobre su separación mucho se especuló que hubo una tercera en discordia, incluso se dijo que Mona había tenido mucho que ver; sin embargo, fue la propia creadora de contenido la que desmintió los rumores.

¿Maya Nazor le pidió 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan? En días pasados se filtró que Maya Nazor le estaba exigiendo 200 mil pesos mensuales al padre de su hijo, pero esta información fue desmentida por la propia creadora de contenidos y aseguró que emprendería acciones legales contra las personas que difundieron este rumor.

“No sé quién sacó ese chisme (de la pensión de 200 mil pesos mensuales) voy a investigar, porque sí fue algún medio pues tienen que hacerse responsables de las mentiras, de las cosas que digan que yo nunca dije”, dijo Maya.

¿Habrá reconciliación?

En una reciente entrevista con Pepe Garza, Santa Fe Klan dijo que la relación con la madre de su hijo es cordial y aseguró que Nazor siempre va a estar en su vida, por lo que nunca dirá nada malo de ella.

Pero también dejó abierta una posible reconciliación: “Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no sé, como que ya lo otro es aparte. (A Maya) La veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido, a lo mejor como que pues no sabemos qué va a pasar. Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, a ver qué pasa después”.

¿Qué dijo el influencer sobre Maya Nazor?

El siempre polémico y controvertido influencer Fofo Márquez, volvió a acaparar los reflectores tras evidenciar las supuestas verdaderas intenciones de Maya Nazor. Cabe mencionar que hace algún tiempo Fofo le advirtió al rapero que la joven de 23 años era “una interesada”.

El también llamado “Niño millonario” aseguró que la creadora de contenido habría ganado una disputa legal contra Santa Fe Klan, a razón de la supuesta pensión alimenticia del pequeño Luca.

“Claro y cuando yo hablé todos me tacharon de a loco y pues bueno, ahí están los resultados en un futuro, (ella) aseguró su futuro, la posicionaron en redes sociales, ya tiene un negocio”, aseguró.

“Aparte de eso ganó una demanda por 200 mil pesos fijos, que realmente, pues bueno. ¿Cuánto se puede gastar en Luca? Exagerando unos 30 mil pesos, pero bueno, yo les dije”, añadió Fofo Márquez.

“Pero bueno, yo detecto el interés de las personas así y lo dije hace tiempo porque es algo con lo que toda la vida he luchado, siempre se me ha acercado gente así, entonces si yo hablé (fue) por algo, era porque sabía que tenía razón en el fondo”, finalizó.