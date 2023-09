¿Se puede heredar una casa que no ha sido terminada de pagar? Esto dice el Infonavit

Adquirir un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no es cosa fácil; sin embargo, es todavía más complicado liquidarlo, esto debido a los intereses que muchas veces se vuelven impagables. En esta ocasión hablaremos sobre si es posible heredar la propiedad a través de un testamento si no se ha terminado de pagar.

Heredar a través de un testamento es la mejor forma de dejar bien protegidos a tus seres queridos, aunque eso no asegura que no existirán conflictos o rencillas por la repartición de bienes. En ese tenor, existe la incertidumbre de si es posible heredar una casa a pesar de no haber liquidado la deuda con el Infonavit.

¿Es posible heredar una casa si no ha sido terminada de pagar? De acuerdo con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) esto es posible, siempre y cuando los pagos del crédito estén al corriente, de lo contrario no será posible heredar la propiedad.

Cabe mencionar que todo debe estar respaldado a través de un documento, en este caso un testamento. Así mismo, él o los beneficiarios no adquieren la deuda, así como tampoco ningún compromiso monetario.

“El Crédito Infonavit incluye un Seguro por Defunción que liquida la deuda de las personas acreditadas en caso de fallecimiento, por lo que sus familiares no adquieren ningún compromiso de pago”.

El Infonavit señala que en caso de que el titular del crédito fallezca, el beneficiario de la propiedad puede hacer válido el Seguro de Defunción, aunque como mencionamos anteriormente, esto solo se puede hacer valer si existe un testamento de por medio que avale que la propiedad pasará a manos de otra persona.

¿Con qué datos debe contar el nuevo beneficiario? Es importante señalar que el titular del crédito Infonavit deberá proporcionarle al beneficiario datos como: