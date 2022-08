Ingrid Coronado revela cómo están sus hijos tras muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado rompe el silencio. Nunca demandó a Fernando del Solar.

Ingrid Coronado rompe el silencio y reacciona a las declaraciones de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, sobre que este fue demandado por ella días antes de fallecer. La conductora refrenda lo dicho por su abogada en exclusiva a este programa, sobre que ella fue la que resultó demandada por el ahora añorado conductor para obtener el divorcio o recibir manutención.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que yo nunca he demandado al papá de mis hijos , que en paz descanse. A mí me demandaron, eso fue ocho años antes. Yo apuesto por lo legal y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en ‘tanta situación’ porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo”, expresó a la prensa.

Y esto es lo que dijo sobre si está dispuesta a recuperar el departamento de Cuernavaca en el que Fernando del Solar vivía con Anna Ferro, pero que es de su propiedad: “De cosas legales preferiría no hablar ni ahora ni nunca”.

Ingrid Coronado habla sobre el estado de salud de sus hijos

Sobre cómo han sobre llevado sus hijos la pérdida de su padre, comentó.

“Mis hijos son uno seres hermosos con una fortaleza interior enorme y han tenido que pasar por muchas situaciones que han sido difíciles a su corta edad. La vida no se equivoca, los ha ido formando de manera que son resilientes y con la mejor de las actitudes. A mí me enseñan a ser un ser humano con grandes valores y pilares emocionales”, concluyó.

A propósito de los niños negó que conviva con los hijos de Anna Ferro a pesar de la fotografía que ella publicó días después de la muerte del conductor.

