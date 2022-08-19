¿Supuesto hijo de Juan Gabriel es detenido en Estados Unidos? Este es su historial criminal.

Hace unos días surgió el rumor de que Alberto Aguilera Araiza, mejor conocido como El Junior, quien siempre se ha ostentado como "hijo de Juan Gabriel", había sido detenido en El Paso, Texas, por un caso de acoso en contra de un funcionario de esa ciudad, ocurrido en el año 2012.

En ese entonces, Aguilera fue aprehendido y puesto en libertad condicional por 5 años, además de pagar una multa de 500 dólares y 200 horas de servicio comunitario.

En 2015 también violó los términos de dicha libertad condicional, por lo que su sentencia se extendió hasta el 19 de julio de este año, aunque trascendió que se dio a la fuga antes de cumplir el plazo y debido a ello fue capturado el pasado día 16 de agosto en El Paso, Texas.

Te puede interesar: Placido Domingo habría sido parte de una secta sexual en Argentina.

Así es el historial criminal del supuesto hijo Juan Gabriel

Una revisión hecha por este programa arroja que el historial criminal de Alberto es extenso, pues además de ser boletinado como uno de los más buscados por la justicia estadounidense a raíz del citado caso de acoso, también habría sido detenido por tratar de introducir mariguana a Nuevo México, además de ser señalado por conducir ebrio, por violencia doméstica y por portación de un arma de fuego, entre otros desórdenes públicos.

Es preciso señalar que aunque la prensa insiste en referirse como "el hijo de Juan Gabriel", un acta de nacimiento desmiente el hecho. Según el documento al que Ventaneando tuvo acceso, Alberto Aguilera Araiza fue registrado en 1967 en Iguala, Guerrero, como hijo de Jorge Alberto Aguilera Baena y María Luisa Araiza Ramos, sus abuelos paternos son Juan Aguilera Ruiz y Celedonia Uribe García.

El apellido Aguilera es una coincidencia, pues aunque convivió con Juan Gabriel desde muy joven y fue aceptado como un miembro de la familia, nunca fue adoptado por el cantante.

También te puede interesar: Sergio Mayer rompe el silencio y le responde a Natalia Subtil.

