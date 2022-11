VIDEO: Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil nos dicen si son novios.

La química entre Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil es evidente, pues así lo dejaron ver en el podcast del querido conductor mexicano.

Ingrid Coronado vino al foro para contarnos más de su nuevo proyecto.

Los rumores de un posible romance no han tardado en llegar, pues los usuarios de las redes sociales han sido testigos de la maravillosa amistad.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Ingrid asegura que no hay romance con Marco Antonio, pues solo los une una bonita amistad.

"Él vive en Los Ángeles... ni siquiera sabía que vivía allá y así no se puede. Amor de lejos felices los cuatro, así no, gracias”, dijo la presentadora de Todos a Bailar.

Ingrid asegura que toma con mucho humor los rumores del supuesto romance con Marco: “Desde el principio hemos jugado con eso, nos causó mucha gracia porque somos buenos amigos”.

Ingrid Coronado no descarta encontrar el amor

Pese a todo, la conductora no descarta ser sorprendida en el amor y encontrar a un buen hombre. A pesar de la polémica que vivió con el recordado Fernando del Solar, Coronado no descarta encontrar la felicidad.

“Estoy esperando a que llegue el hombre de mi vida. No me gustaría describirlo, prefiero que la vida me traiga a un hombre que tenga el deseo de compartir con él”, declaró.

Ante los rumores de los usuarios de las redes sociales, Ingrid Coronado se burla de todo junto a su colega conductor: “Yo le digo que es una relación donde está dando todo... así no se puede Marco”.

Por su parte, Marco Antonio Regil no dejó pasar la oportunidad de responder a la prensa entre risas, pues asegura que no tiene un romance con Ingrid.

“Esta relación va muy mal... desde que grabamos el podcast no nos vemos y no sabemos nada”, dijo.

