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FOTOS | Ingrid Coronado le pidió al universo una pareja, ¡y después de una década por fin llegó!
La presentadora de televisión compartió detalles de su relación amorosa. Todos los detalles en las fotos.
Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.
Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.
¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?
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