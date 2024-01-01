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FOTOS | Ingrid Coronado le pidió al universo una pareja, ¡y después de una década por fin llegó!

La presentadora de televisión compartió detalles de su relación amorosa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Ingrid con lentes.jpg
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Ingrid vacaciones.jpg
Ingrid selfie.jpg
Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
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Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

Ingrid riendo.jpg
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Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
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Coronado (1).jpg
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Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

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Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
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Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

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Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
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Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.
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Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
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Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.
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Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
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