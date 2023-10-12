Ingrid Coronado le responde a Charly López por polémica sobre su firma

Ingrid Coronado le responde a Charly López, quien declaró que fue la misma conductora la que filtró la información de que el ‘Garibaldi’, habría falsificado su firma en un documento importante de la batalla legal que enfrentan por una casa.

Pues es que, si yo quisiera filtrar la información, la filtraría en el momento en el que sale la información, no un año después, la filtraría cuando me están atacando a mí, no un año después. Ese no es mi estilo, lo he demostrado a lo largo de todos estos años, si observamos las acciones de las personas, si observamos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se comportan cuando la vida los está revolcando o nos está revolcando, pues ahí te puedes dar un poco más de cuenta de quién es quién

Ana Ferro nos abrió su corazón para platicar sobre Fernando del Solar.

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¿Quién es la nueva pareja de Ingrid Coronado?

La conductora está estrenando romance; sin embargo, no dirá de quién se trata por la siguiente razón.

Es lo más íntimo que tengo, mis hijos y mi pareja, mi compañero de vida y la verdad, es que para mí, lo más importante es lo que vivimos nosotros, no tengo por qué abrir esas situaciones que son tan íntimas a los demás, yo creo que ya de por sí las personas que trabajamos en los medios de comunicación, tenemos una vida bastante pública

¿Qué opina sobre la polémica de sus excompañeros de Garibaldi?

Y porque perteneció al grupo ‘Garibaldi’, opina sobre el pleito que tienen los ‘GB5’ con Sergio Mayer.

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