Esta es la iniciativa que busca defender a Ángela Aguilar del bullying en Internet

En los últimos meses, la cantante Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas y comentarios negativos en Internet, especialmente desde que hizo pública su relación con Christian Nodal . A raíz de esto, sus seguidores han tomado acción para frenar el acoso que ha enfrentado.

¿Cómo surgió la petición para frenar el bullying contra Ángela Aguilar?

Los seguidores de Ángela Aguilar, preocupados por el aumento de críticas hacia la cantante, decidieron lanzar una petición en Change.org para defenderla. Con frases como “¡Detengamos el bullying a Ángela Aguilar!”, los fans pretenden alcanzar 25,000 firmas. Hasta el momento, ya han conseguido poco más de 15,000, y el objetivo es detener el acoso que se ha intensificado debido a varios escándalos y polémicas en los que Ángela se ha visto envuelta.

¿Cuáles han sido las principales controversias de Ángela?

Cabe recordar que la carrera de Ángela ha estado marcada por varios momentos polémicos que han alimentado las críticas en su contra. Desde su interpretación del himno nacional en 2021, hasta una relación con el compositor Gussy Lau, la joven ha enfrentado constantes cuestionamientos. También fue blanco de comentarios negativos por declarar su amor por Argentina, en la Copa Mundial de 2022, y por una publicación en la que comparó unos tenis de marca económica con sus Balenciaga, lo que generó acusaciones de clasismo.

Es importante tener en cuenta que los ataques que recibe Ángela Aguilar no solo afectan su imagen pública, sino también su bienestar emocional. La petición de sus fans en Estados Unidos, la cual lleva el nombre de “Stop the Bullying Campaign Against Angela Aguilar”, subraya la importancia de proteger la salud mental de la cantante, argumentando que el acoso en redes puede tener consecuencias graves.

Bajo esta línea los seguidores de Ángela han destacado que, aunque las figuras públicas están expuestas a la crítica, el bullying va mucho más allá de la opinión pública y puede convertirse en una forma de violencia emocional.