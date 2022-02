FOTOS | ¿Aristeo es insolente? ¡Eso le dijo Patricio Araujo!

Y cuando no pasaba a competir...

Pues parecía que no le ponía atención a la competencia.

Su actitud no le gustó nada a sus compañeros.

Pues no le encanta quedar lleno de lodo.

En el duelo de ayer, dejó claro que no le gustaba el circuito.

Luego del primer duelo por la supervivencia de la semana, ¡Patricio le dijo insolente a Aristeo! ¿Qué sucedió? Te contamos.

Ayer se jugó el primer duelo por la supervivencia de la semana en Exatlón All Star , ¡en donde el equipo rojo ganó! Fue un duelo muy reñido y cansado en el circuito de lodo, pero los rojos lograron la primera victoria para salvar a uno de sus integrantes.

Aristeo dejó claro desde el inicio del episodio, que no le gustaba para nada ese circuito, por lo que decidió tener una actitud que a algunos fans del programa y a algunos de sus compañeros, no les gustó. Y es que parecía que iba jugando en el circuito, incluso que no le echaba ganas para poder darle el punto a sus compañeros.

La tercera pasada que tuvo, fue contra su hermano Ernesto, en el que a mitad de la competencia le gritó a sus compañeros: “le voy a ganar” (refiriéndose a su hermano). A lo que Patricio Araujo le contestó que le echara ganas pues “la insolencia se castigaba”.

¿Qué más pasó? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.