FOTOS | Aristeo apoya a su hermano en eliminación contra rojos. ¿Traición?

Sin duda, Aristeo y Ernesto Cázares son dos de los favoritos en esta temporada de Exatlón All Star. Y es que son hermanos y ambos son campeones de emisiones pasadas.

Ernesto fue el primer campeón de esta aventura, él comenzó todo. Mientras que su hermano Aristeo le siguió y fue campeón de la segunda temporada de Exatlón México.

Para la cuarta emisión de Titanes vs. Héroes, no vimos el nivel al que Ernesto nos tenía acostumbrados, ¡le fallaba mucho el tiro! Así que quedó eliminado a la mitad de la aventura... Y el apoyo que Aristeo le daba, era mal visto por muchos participantes y fans, pues él pertenece a un equipo diferente al de su hermano.

Esta vez no fue la excepción, pues se jugó la primera eliminación de Exatlón All Star en la que Ernesto, Ana Lago, Doris y Heliud, se jugaron su continuidad en la competencia... ¡Y Aristeo apoyó a su hermano en lugar de a los miembros de su equipo! Para muchos fue mal visto, pues dicen que debe serle fiel a su color; mientras que para otros, hizo lo correcto, pues la familia es primero.

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