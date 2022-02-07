FOTOS | Familia de Ana Lago hace comunicado sobre el peso de la atleta.

Tiene una semana que comenzó la aventura más grande del reality más importante en México, Exatlón All Star, en donde Ana Lago, gimnasta mexicana y leyenda del programa, está participando.

Luego de unos días en la nueva temporada, Ana Lago fue duramente criticada por su apariencia física, razón por la que su familia compartió un comunicado oficial en redes sociales. ¡Aunque no había necesidad de hacerlo, pues el peso de una persona no debería ser tema de conversación ni aquí ni en ningún otro lugar!

No se le ha visto a Anita Lago en su mejor nivel, ese al que nos tenía acostumbrados, ¡pero es completamente normal! Pues hace exactamente un año tuvo una cirugía de reconstrucción total de rodilla, la cual la dejó fuera del ámbito deportivo durante casi un año por sus rehabilitaciones, aunado a que tiene menos de un mes que libró la batalla contra el COVID-19. No ha estado en sus posibilidades retomarsus entrenamientos, ¡porque es un ser humano como tú que nos estás leyendo!

Aún así, Ana decidió ir aExatlón All Star, con temor de lo que sucedería, con miedo a no estar en su mejor nivel, a que le doliera la rodilla, a que la juzgaran las personas, así decidió decir que sí a la aventura en la que sus verdaderos fans la querían tener. ¡Y se lo agradecemos muchísimo!

“Ella, hace cerca de un año, fue intervenida quirúrgicamente de la rodilla derecha, procedimiento que la mantuvo en recuperación cerca de 8 meses, ya que fue una operación de reconstrucción total, por lo que en ese período de tiempo, ella no pudo ejercitarse como ella y su organismo están acostumbrados... Durante ese periodo se mantuvo realizando actividad física acorde a su capacidad post-operatoria y asesorada bajo quien ella pensaba que era un experto en nutrición. Ante la impotencia de la evidente falta de resultados, ella ha comenzado a trabajar con la mejor nutrióloga en su especialidad”... Dice el comunicado oficial que lanzó la familia de Ana Lago a través de sus redes sociales.

Luego de la controversia que se desató en redes sociales, internautas iniciaron un movimiento en Twitter bajo el hashtag Ana te quiero como eres, en donde externaron su opinión al respecto y mandaron mensajes de amor propio para la gimnasta.

¡Estamos seguros que Ana, siendo una guerrera, se superará y resurgirá como Ave Fénix!

El cuerpo o apariencia física de NADIE, es tema de conversación en Exatlón México.

