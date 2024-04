El escándalo que envuelve y pone en riesgo a BTS

BTS es uno de los grupos de K-Pop más aclamados del momento; sin embargo, actualmente se encuentra en el ojo del huracán a raíz de que la CEO de ADOR, Min Hee Jin fuera acusada de intentar independizarse del conglomerado HYBE.

¿Qué dijo Mein Hee Jin? En redes sociales se ha filtraron el rumor de que Min Hee Jin acusó a Band Si Hyuk, creador de BTS y HYBE, de plagiar su estrategias para que BTS alcanzara el éxito mundial que actualmente tiene.

Se dice que la creadora de NewJeans ha llevado a cabo toda clase de ideas para sabotear a los integrantes de BTS: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Jin y Suga, porque al parecer siempre les ha tenido envidia.

¿Min Hee Jin habló mal de BTS?

HYBE dio a conocer que Min Hee Jin dijo que BTS es una copia de sus creaciones; no obstante, estas declaraciones no han sido confirmadas. Por otra parte, la CEO de ADOR afirma que HYBE la acusa injustificadamente y todo ha sido una estrategia para sacarla de la empresa.

“Yo también soy humana y no está confirmado que sea culpable. Creo que soy inocente”, dijo Min Hee Jin durante una conferencia de prensa.

¿Quién es Min Hee Jin?

Min Hee Jin es una creativa dentro del mundo del K-Pop, pues ha trabajado con algunas agencias de donde provienen los grupos más exitosos. A ella también se le tribuyen cambios en la dirección visual que tuvieron algunos grupos del género.

Min Hee Jin tiene actualmente 44 años de edad y nació el 16 de diciembre de 1979, por lo que es del signo del zodiaco de sagitario. Min Hee Jin estudió en Seoul Women’s University, Corea del Sur donde estudió diseño visual.

¿De qué ha sido acusada Min Hee Jin?

En redes sociales ha sido acusada de pedofilia tras haber compartido el cartel de “I´ll Take Her Like a Father”, una película de 1974. La pelea inició por una auditoria con HYBE acusando a Min Hee Jin de querer adueñarse de ADOR.

Min Hee Jin confirmó que HYBE le pidió la renuncia, esto provocó que algunos usuarios aseguraran que le hizo bujería a BTS para que se fueran a su servicio militar. Por otra parte, hay quienes aseguran que NewJean son las más perjudicadas de las acusaciones Min Hee Jin, aunque ella lo niega.

