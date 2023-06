Inteligencia Artificial hace que Belinda y Danna Paola canten juntas y así suenan.

La tecnología avanza cada vez más y la Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto una realidad, ha sido gracias a esto como hemos podido escuchar una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos, nos referimos a la de Belinda y Danna Paola.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

Belinda y Danna Paola son dos de las más grandes exponentes de la música mexicana en la actualidad y aunque muchas veces se ha manejado una posible colaboración, hasta el momento no se ha dado.

Te puede interesar: FOTOS | ¡Nodal le dedicó a Cazzu la misma canción que cantaba con Belinda!

Incluso han surgido rumores sobre una posible enemistad entre ambas; sin embargo, tanto Danna Paola como Belinda se han encargado de desmentirlo y han dejado en claro que se tienen un gran respeto.

¿Realizarían una colaboración?

Hasta ahora ninguna de las dos famosas ha hablado sobre si realizarían alguna colaboración en conjunto, no obstante, un internauta no se aguantó las ganas y realizó una colaboración entre ambas a través del uso de la Inteligencia Artificial.

También te puede interesar: FOTOS | Danna Paola pospone concierto, ¡pero pública fotos en lo que parecía un viaje!

Con ayuda de la tecnología, el internauta sorprendió a los fans de ambas cantantes y creó una colaboración, en donde ambas interpretan Hawái, tema que originalmente canta el colombiano Maluma.

La melodía fue difundida a través del canal de YouTube “jouval” y hasta el momento cuenta con casi cinco mil reproducciones. Al principio de la canción se puede escuchar a Danna Paola, posteriormente interviene Belinda y luego las voces de ambas se complementan. (Mira el video)

Te puede interesar: Danna Paola no será Debanhi Escobar en bioserie.

¿Cómo reaccionaron los fans de las cantantes? Los fans de las cantantes mostraron su beneplácito y aseguraron que, después de escuchar esta canción, les urge una colaboración real entre las famosas, ya que se escuchan muy bien juntas.

“Sólo puedo decir wow. ¡Necesitamos una colaboración ya!”, “Si no veo la descripción del video no me entero que es hecha por inteligencia artificial”, fueron solo algunos de los comentarios. Esta colaboración nos muestra el poder de la Inteligencia Artificial, pues no solo es capaz de crear imágenes, sino también canciones con las voces de algunos artistas.