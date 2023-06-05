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FOTOS | Danna Paola pospone concierto, ¡pero pública fotos en lo que parecía un viaje!

Fans de Danna Paola se le van con todo en redes sociales, la cantante canceló un concierto “por causas de fuerza mayor”, ¡y después subió videos de vacaciones!

Por: Ana Patricia Pérez

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