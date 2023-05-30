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FOTOS | ¡Nodal le dedicó a Cazzu la misma canción que cantaba con Belinda!

Christian Nodal se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México, ¡y le cantó a Cazzu la misma canción que cantó con Belinda! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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