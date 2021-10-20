Renuncia a su trabajo porque su jefe no lo dejaba tomar en días de descanso.

El jefe de un cantinero era tan exigente que le prohibía irse de fiesta y beber aún en sus días de descanso; la intención de esta medida es que siempre estuviera a su disposición. El bartender no aguantó más y renunció.

En redes sociales se hizo viral el caso del hombre que renunció a su trabajo de manera dramática. Fue a través de Reddit, donde compartió en un foro su historia de cómo se liberó de su jefe.

La anécdota fue acompañada por las capturas de pantalla de los mensajes de su jefe en su celular, mismos que lo hicieron que finalmente dejara el empleo.

Su superior le escribió con la intención de informarle que se fuera a trabajar al día siguiente porque tenían un evento programado y solo un bartender en turno. Esto ocurrió a las 2:59 de la madrugada, cuando el cantinero se encontraba de fiesta.

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Cantinero se molesta con su jefe acosador

Ante la insistencia de su jefe, el bartender se molestó y le comentó que no le parecía bien presentarse a laborar con resaca.

“Claro que no. Se necesitan bartenders por todas partes ahora. Creo que iré a trabajar a una de las docenas de bares que están contratando por aquí. Estoy harto de ti”, le escribió.

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