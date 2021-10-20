Recibe nota conmovedora entre su propina y rompe en llanto.

Por extraño que parezca, una mesera recibió una generosa propina con un mensaje, mismo que la llevó a romper en llanto.

Y es que tenía una razón muy poderosa para hacerlo, pues su clienta le confesó que era la primera vez que salía a comer sin su esposo recientemente fallecido.

Megan King se encontraba en un día normal de trabajo en Estados Unidos, cuando una mujer le dejó una nota entre su propina, misma que se hizo viral en redes sociales.

Fue la mesera quien compartió en su cuenta de Twitter la foto de la propina y el mensaje que la clienta dejó, tras ser muy bien atendida.

"Muchas gracias por su amable servicio. Esta fue la primera vez que salí a comer sola desde que mi esposo falleció, esperaba poder superarlo", le confesó la mujer.

Te puede interesar: Arranca el medidor de la luz porque no sabía que lo arreglaban en domicilio.

La mujer pidió su servicio sola

La mesera contó a un medio internacional que se encontraba en la mitad de su turno cuando vio que una mujer había entrado sola al establecimiento y comenzó a atenderla, como lo hace normalente con los clientes.

Megan recordó que la mujer comía muy despacio y lucía triste, por lo que se acercó a platicar con ella para hacerle más amena su comida.

“En retrospectiva, me gustaría haber tomado su tranquilidad como una invitación, creo que eso es lo que quería. No dejaba de mirarme, supongo que en cierto modo necesitaba hablar”, explicó la joven.

También podría interesarte: Botarga de queso oaxaca causa sensación en un funeral. (VIDEO)