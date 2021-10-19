Arranca el medidor de la luz porque no sabía que lo arreglaban en domicilio.

En redes sociales se hizo viral la historia de una joven que arrancó su medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regresarlo; sin embargo después de haber cargado con el pesado artefacto se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que lo que hizo es una acción ilegal.

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Fue por medio de Twitter donde la joven de 24 años identificada como Arandhi Correa publicó su historia. En ella señaló que había cargado con el pesado medidor para regresarlo debido a que no sabía que los técnicos de la CFE se encargaban de ir a las casas para revisarlos.

Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan, ok, yo no sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos

se rieron de mí en la CFE x traer mi medidor dicen que ellos van y lo quitan ok yo no lo sabía les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos pic.twitter.com/tWGlaF3CRh — Arandhi Correa (@Arandhi) October 18, 2021

La divertida historia de la joven

La publicación de la joven se hizo viral en redes sociales donde miles de usuarios comenzaron a decir que la joven podría recibir una multa de varios miles de pesos; incluso podría pasar de 3 a 10 años en la cárcel por haber modificado o dañado infraestructura perteneciente a la CFE.

Otros usuarios salieron en defensa de la joven y se armó un fuerte debate; no obstante la responsable del tweet se vio obligada a aclarar más tarde los hechos.

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