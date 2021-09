Irina Baeva rompe el silencio antes de su audiencia con Laura Bozzo.

Iriana Baeva y Laura Bozzo podrían verse las caras este día, ya que se tiene prevista la audiencia en torno a la denuncia de daño moral que enfrenta la conductora peruana.

Sin embargo, la modelo rusa no sabe si Laura Bozzo llegará a su cita en los juzgados en este lunes 20 de septiembre. Fue a través de un encuentro con Azteca UNO y otros medios de comunicación, donde Irina rompió el silencio.

“Yo no sé, yo no soy la persona adecuada para saber si va a llegar, ella sabrá. Es una adulta que sabe qué cosas hace y cuáles no hace. La verdad es que no me gusta meterme mucho en ese tema porque es un tema legal, pero cualquier pregunta se la pueden hacer al abogado”, expresó la actriz de melodramas.

Por si fuera poco, la artista mandó una contundente indirecta a Laura Bozzo, asegurando que ella sí es una persona responsable que sí paga impuestos.

“Llevo mis finanzas muy bien, mis papás me enseñaron a ser una persona súper responsable, así que no se preocupen por mis finanzas, yo sí pago”, subrayó.

Irina Baeva responde a las críticas en su contra

Hace unas semanas, algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que las hijas de Gabriel Soto tienen más parecido a Irina Baeva que con su propia madre Geraldine Bazán.

Ante la ola de críticas, la modelo rusa defendió a sus hijastras Elisa y Alexa.

“En primer lugar, no leo comentarios, honestamente solo leo cosas que me aporten algo. La gente siempre va a hablar y a expresar su opinión, la cual es totalmente válida”, expresó para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios en el aeropuerto.

Por último, la actriz confesó que celebró los 25 años de trayectoria artística de su prometido Gabriel Soto.

“Es una persona muy talentosa y me da mucho gusto que después de 25 años, la gente lo quiera tanto. Ojalá algún día yo llegue a eso”, concluyó Irina sobre la comida que le organizó a Gabriel.

