El polémico mensaje que lanzó Irina Baeva en redes sociales tras ser considerada una ‘rompehogares’.

Su relación con el actor Gabriel Soto llevó a la rusa Irina Baeva a ser duramente criticada en redes sociales y en los medios de comunicación, pues la consideraron una "rompehogares".

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Aunque al principio los señalamientos e insultos provocaron que reaccionara con tristeza, la actriz dejó eso en el pasado; incluso, reveló que recientemente sus principales detractores le ofrecieron disculpas.

"Había personas, muchas personas que me escribían para ofrecerme disculpas y que lamentaban mucho haberme juzgado y que se querían disculpar", señaló sobre lo que vivió tras la polémica relación que inició con Gabriel Soto.

“Hasta me escribían ‘no puedo creer que te haya puesto esto, te ofrezco una disculpa”, añadió con tranquilidad la rusa.

Futura boda

Hace unas semanas, en exclusiva para Ventaneando, la pareja abrió su corazón y habló el compromiso que sellaron en la playa; sin embargo, no dieron detalles sobre el próximo enlace matrimonial.

“Compartimos las fotos con ustedes, con el programa, no queremos compartir detalles, porque realmente son cosas, que creo que también tienen que dar un poco para uno, es un momento íntimo, es un momento muy bonito […] compartimos fotos, el día, dónde fue, cómo, cuándo y todo, pero yo creo que hasta ahí es donde vamos a compartir”, dijo aquella vez Irina.

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