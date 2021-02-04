Expareja de Irina Baeva rompe el silencio y habla de la relación de la actriz con el actor Gabriel Soto.

Emmanuel Palomares, expareja sentimental de Irina Baeva, rompió el silencio tras las recientes y fuertes declaraciones que realizó la actriz, donde confesó que fue una separación muy dolorosa para ella; incluso, lloró al recordar este episodio de su vida.

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Estos hechos se suscitaron en una entrevista que la artista rusa ofreció a un programa por internet, donde también recordó una parte de su pasado, específicamente cuando comenzó su relación con Gabriel Soto. Irina Baeva enfatizó que cuando comenzó a trabajar con el entonces esposo de Geraldine Bazán, ella también tenía una relación sentimental.

La actriz mencionó que todo parecía ir muy bien, pero de pronto Emmanuel Palomares decidió dar por terminado su noviazgo y esto la dejó muy herida.

En ese momento fue cuando más sola me sentí. No sé qué fue lo que sucedió. Le preguntaba: ‘Pero, ¿Qué es lo que está mal?’ Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho

Por lo que, de acuerdo con sus palabras, sufrió mucho con el rompimiento de su relación sentimental.

Nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio, más o menos

Debido a esto, Emmanuel Palomares decidió romper el silencio y habló al respecto, aclarando que no terminaron por infidelidades, ni por culpa de Gabriel Soto con quien actualmente se encuentra comprometida.

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