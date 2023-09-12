Irma confiesa que fue más difícil MasterChef Celebrity que Miss Universo

Luego de poco más de cuatro meses de entregar todo su talento en la cocina más famosa de México, el día de ayer conocimos a la primera mujer en ganar el trofeo de MasterChef Celebrity, luego de la gran temporada de Irma Miranda.

La joven reina de belleza, vivió momentos sumamente complicados, pues en varias ocasiones, llegó a pensar que sería la eliminada, ya que tenía noches muy malas dentro de la cocina más famosa de México.

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Todos los detalles de su victoria, los reveló en la última entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera', donde fue entrevistada por Carlos Chicken Muñoz.

¿Qué fue más complicado para Irma Miranda?

La competencia fue tan fuerte, por las grandes exigencias de los jueces, quienes no dejaban pasar ni un pequeño error, que Irma Miranda aseguró que fue más complicado ganar MasterChef Celebrity, que el certamen de belleza.

Para mí, ganar MasterChef, los dos tienen su nivel de complejidad, no es como que te vas a poner en una pasarela y vas a ganar, es demasiado competir, en México compites con 32, la única diferencia, es que en Mexicana Universal en Miss Universo, me sentía como pez en el agua, yo decía ‘esto es lo mío’ me encanta estar en la pasarela, me encanta jugar con las cámaras, me encantan las fotos, me encantan las entrevistas y acá en MasterChef era de ‘ok, esto sí no lo sé hacer, con eso sí no estoy familiarizada, pero vamos a familiarizarnos’

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Sin duda, su victoria va a ser una de las más recordadas, ya que la temporada estuvo llena de talento y cada semana un participante diferente sorprendía a los jueces.