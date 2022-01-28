En exclusiva para Ventaneando, Isaac Hernández comparte la felicidad de haberse convertido en padre hace 10 meses, al lado de su pareja Tamara Rojo, actual directora artística del Ballet de Londres.

El bailarín mexicano está en México como embajador de la exposición Experiencias Sensoriales del Museo de Arte Popular, aunque aprovechará la visita para ver a sus papás en Guadalajara y que conozcan a su nietecito.

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Mañana salgo para San Francisco, un par de días y después pasaré cuatro días en Guadalajara, viendo a mis papás que hace mucho que no los veo, voy a que conozcan a mi hijo, que conozcan a mi bebé. Está muy bien, Mateo está muy bien. Yo digo que es un adolescente, ya. Es increíble verlo, tiene 10 meses, pero es increíble ver cómo está cambiando y cómo está despertando a la vida

Isaac Hernández revela que regresa al Ballet de San Francisco

Isaac Hernández adelantó también que en cuanto concluya sus compromisos con el Ballet de Londres, se mudará con toda la familia a Estados Unidos para formar parte del Ballet de San Francisco.

Empiezo en julio, me queda con el Ballet Nacional de Inglaterra, una sola gira a Barcelona, me quedan unas funciones de Dubái, me queda una gira a Nueva York, las funciones en Nueva York van a hacer las últimas funciones con el Ballet Nacional de Inglaterra y regresó a la compañía que primero me dio la oportunidad como bailarín profesional, que fue el San Francisco Ballet, mi hermano es bailarín de la compañía

Isaac Hernández habla de su experiencia como actor

Isaac, quien debutó como actor en la serie Alguien tiene que morir, producida y dirigida por Manolo Caro, habló también de las candentes escenas al lado de Cecilia Suárez y Alejandro Speitzer.

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