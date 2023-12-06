Issabela Camil rompe el silencio y habla sobre la demanda contra la bioserie de Luis Miguel

Luego de varios días de estar en el centro de la polémica, por la presentación del libro de Sergio Mayer y la supuesta demanda de su esposa a la producción de la bioserie de Luis Miguel, Issabela Camil, responde a la pregunta sobre si es verdad que interpuso una demanda en contra de la bioserie de Luis Miguel, por contar inconsistencias de su personaje en la misma, así reacciona ante el tema en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

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Ya me voy, no tengo nada que aclarar y ese tema, es un tema que no lo toco, no me interesa tocar en ningún nivel de dolor, forma, nada, se acaba la entrevista. Además, que ya me voy corazón. De verdad que no quiero llegar tarde a mi vuelo, porque sale a las 6 y son las 4:30

¿Cómo defiende a su marido?

Con uñas y dientes, Issabela está dispuesta a enfrentar a quien se atreva a difamar a su esposo Sergio Mayer.

Mucha gente se quiere subir al lomo de mi marido, es increíble como dicen cosas de mi marido, siempre invita, siempre ha dado la cara y ha dicho ‘aquí estoy. ¿Qué pasa?’ Y nunca le han probado nada, porque es mentira. A una mentira no le puedes rascar una verdad que no existe

Algunos se han burlado de que Sergio Mayer presentó su libro autobiográfico en la Feria del Libro de Guadalajara.

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