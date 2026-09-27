Qué significa que alguien no te mire cuando te habla, según la psicología

A la hora de entablar una conversación con otra persona, hay algo que es fundamental que es mirar al otro a la cara mientras mantenemos esa charla y es que ese gesto tan simple puede ayudar a reforzar el vínculo. Sin embargo, a veces ocurre que alguien comienza a desviar la mirada hacia otro lado, lo que puede generar incomodidad e incluso derivar en conflictos, por lo que la psicología se encargó de realizar un estudio y explicar cuál es el significado de este comportamiento.

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Tal como lo mencionamos, cuando dialogamos con otra persona, por lo general, mantenemos la vista puesta en el otro interlocutor, o así fuera con un grupo mayor de personas, y esto es fundamental para poder transmitir lo que queremos decir, como así también reforzar el vínculo. Esto se conoce como contacto visual y es algo que los expertos coinciden en que no debe fallar en las relaciones sociales.

Importancia del contacto visual en una charla

El contacto visual entre las personas no puede faltar en una conversación y es que generará confianza, transmitirá seguridad y crea una conexión emocional inmediata entre el que habla y el que escucha. Además, muchos individuos perciben la mirada esquiva como un síntoma de falta de sinceridad y los ojos reflejan procesos mentales profundos y esa conexión visual constituye un equilibrio entre la vulnerabilidad personal y la atención al interlocutor. Pero, hay quienes desvían esa mirada, lo que llevó a la psicología a explicar el significado.

Cuál es el significado que una persona no te mire en una charla, según la psicología

La psicología reveló cuál es el significado que una persona desvíe su mirada en una conversación y explicaron que solo el 70% de los individuos mantienen el contacto visual en una conversación y no mirar al otro le permitirá al cerebro desconectar el estímulo visual para favorecer el acceso a recuerdos o procesar conceptos complejos, por lo que el gesto responde a una sobrecarga cognitiva.

A su vez, según la psicología, lo que también influye en este comportamiento es la timidez o la ansiedad social, ya que muchas personas encuentran en la mirada fija un desafío que es difícil sostener. Además, la comunicación no verbal abarca otros canales adicionales como es el caso de la postura, el manejo del espacio personal, entre otros.