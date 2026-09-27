Cuál es el nivel de estudios de Julio Camejo, uno de los nominados de La Granja VIP en la tercera semana

Julio Camejo llegó a la tercera semana de La Granja VIP entre los participantes que deberán buscar el apoyo del público para permanecer en la competencia. El actor quedó nominado tras recibir cinco votos en la Asamblea y, más tarde, perdió la oportunidad de disputar el Juego por la Salvación tras ser bloqueado por sus compañeros.

Antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión mexicana, Camejo dedicó buena parte de su vida a estudiar arte. Su preparación comenzó en Cuba, donde la danza ocupó un lugar central, y continuó en México cuando decidió enfocarse en la actuación. ¿Hasta qué nivel llegó en sus estudios?

¿Cuál es el nivel de estudios de Julio Camejo?

Julio Camejo cursó estudios especializados de arte en Cuba y se preparó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su formación incluyó ballet, danza moderna, música y materias relacionadas con el teatro.

El propio Camejo explicó que pasó cinco años en una escuela vocacional de arte. Después estudió otros tres años en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, donde incorporó actuación, dirección y dramaturgia a su preparación.

¿Qué estudió Julio Camejo antes de ser actor?

Su primera disciplina fue el ballet. Durante sus años de formación tomó clases de danza moderna, acrobacia, solfeo y música. En la Escuela Nacional de Arte comenzó a estudiar arte dramático, una preparación que más adelante le serviría para cambiar el rumbo de su carrera.

Camejo debutó como bailarín profesional a los 17 años. Su objetivo en aquel momento era desarrollarse en la danza, pero una lesión en el tendón de Aquiles lo obligó a detenerse y buscar otra manera de continuar dentro del espectáculo.

|Instagram soyjuliocamejo

¿Dónde estudió actuación Julio Camejo en México?

Después de llegar a México, Camejo se inscribió en el CEA de Televisa. Durante esa etapa tuvo que combinar las clases con distintos trabajos para sostenerse, mientras buscaba oportunidades en teatro y televisión.

Con el tiempo consiguió papeles en telenovelas. Uno de los personajes que más recuerda es Douglas, de Clase 406, porque representó una oportunidad importante para afianzarse como actor tras dejar atrás su carrera como bailarín.

En una entrevista, Camejo destacó el papel que tuvieron sus maestros en su trayectoria. También aconsejó a los jóvenes estudiar, convencido de que la preparación le permitió trabajar en distintos países y disciplinas.