Cómo decorar cupcakes de la Casa de muñecas de Gabby: perfectas para los cumpleaños de las niñas
No es necesario que seas un experto en repostería sino que con algo de creatividad lo podrás hacer.
Si te encuentras organizando un cumpleaños infantil para tu hijo, si hay algo que no puede faltar además de la decoración es la mesa de dulces, donde se harán todo tipo de elaboraciones para que se puedan disfrutar. Es el caso de los cupcakes, que son un clásico y que se trata de una pequeña tarta proporcionada para una persona que se hornean en molde al igual que las magdalenas y que su decoración consta de un glaseado. En este caso, te compartiremos la receta de unos cupcakes de la Casa de Muñecas de Gabby.
Otro de los nombres por el cual se conoce a los cupcakes son los pastelillos y es que son generalmente para una persona y se los suele confundir con los muffins, pero tienen diferencias marcadas y es que consiste en un pequeño bizcocho muy esponjoso, similar a una magdalena y preparado con ingredientes básicos como harina, azúcar, huevos y mantequilla. Además, se pueden personalizar como más nos guste.
Por eso, es que si te encuentras organizando un cumpleaños infantil y tu hija es fanática de La casa de Muñecas de Gabby, entonces es una gran opción para preparar unos ricos muffins de esta temática y que será más sencillo de lo que parece y que se caracteriza por combinar una suave base de vainilla, glaseado con crema de malvavisco y otros detalles. A continuación, te dejaremos el paso a paso para estos muffins de Gabby y sus amigos.
Ingredientes para los muffins personalizados
- Mezcla para pastel de vainilla
- 1 taza de agua
- 1/3 de aceite vegetal
- 3 huevos
- Capacillos para cupcakes en colores rosa y turquesa
Glaseado de vainilla:
- Crema de malvavisco
- Perlas de azúcar azul
- Chispa comestible de color rosa
- Manga pastelera con glaseado rosa
- Chispas decorativas rosas
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Cómo hacer los muffins personalizados
- Integrar la mezcla de vainilla con el agua, el aceite vegetal y los tres huevos
- Batir vigorosamente la preparación deshacer todos los grumos y obtener una consistencia homogénea
- Colocar los capacillos de papel rosa y turquesa sobre el molde y verter la masa en cada espacio
- Hornear durante 20 minutos a 180°C
- Dejar enfriar antes de comenzar con la decoración
- Combinar el glaseado de vainilla con la crema de malvavisco en un recipiente aparte hasta integrar bien
- Utilizar una cuchara grande y colocar una base abundante de glaseado sobre la parte superior del pan y luego alisar la superficie
- Posicionar dos perlas de azúcar azul para los ojos y una chispa rosa para la nariz
- Colocar dos chispas en cada mejilla para simular los bigotes y espolvorear el resto con chispas de colores
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