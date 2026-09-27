Cómo decorar cupcakes de la Casa de muñecas de Gabby: perfectas para los cumpleaños de las niñas

Si te encuentras organizando un cumpleaños infantil para tu hijo, si hay algo que no puede faltar además de la decoración es la mesa de dulces, donde se harán todo tipo de elaboraciones para que se puedan disfrutar. Es el caso de los cupcakes, que son un clásico y que se trata de una pequeña tarta proporcionada para una persona que se hornean en molde al igual que las magdalenas y que su decoración consta de un glaseado. En este caso, te compartiremos la receta de unos cupcakes de la Casa de Muñecas de Gabby.

Otro de los nombres por el cual se conoce a los cupcakes son los pastelillos y es que son generalmente para una persona y se los suele confundir con los muffins, pero tienen diferencias marcadas y es que consiste en un pequeño bizcocho muy esponjoso, similar a una magdalena y preparado con ingredientes básicos como harina, azúcar, huevos y mantequilla. Además, se pueden personalizar como más nos guste.

Por eso, es que si te encuentras organizando un cumpleaños infantil y tu hija es fanática de La casa de Muñecas de Gabby, entonces es una gran opción para preparar unos ricos muffins de esta temática y que será más sencillo de lo que parece y que se caracteriza por combinar una suave base de vainilla, glaseado con crema de malvavisco y otros detalles. A continuación, te dejaremos el paso a paso para estos muffins de Gabby y sus amigos.

Ingredientes para los muffins personalizados

Mezcla para pastel de vainilla

1 taza de agua

1/3 de aceite vegetal

3 huevos

Capacillos para cupcakes en colores rosa y turquesa

Glaseado de vainilla:



Crema de malvavisco

Perlas de azúcar azul

Chispa comestible de color rosa

Manga pastelera con glaseado rosa

Chispas decorativas rosas

Cómo hacer los muffins personalizados