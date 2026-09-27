Cuál es la mejor alternativa al eyeliner después de los 60

Uno de los productos de cosmética más usados por las mujeres para lograr un look diferente es el eyeliner y que se caracteriza por ser un delineador de ojos que se usa para definir, enmarcar y realzar el contorno de ojos; para lograr un mejor efecto y poder ocultar algunas arrugaso imperfecciones y para resaltar la mirada. Sin embargo, los estilistas coinciden en que no es la única alternativa para aplicar este producto, sino que hay una opción para después de los 60 años.

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El eyeliner tiene como principal objetivo definir la mirada, ayudando a destacar la forma natural de los ojos, creando diferentes ilusiones ópticas, como así también estilizar desde una línea muy fina a ras de las pestañas y lograr un mejor efecto. Además, nos encontramos con varios tipos de eyeliner que dependerán del uso que le quieran dar las mujeres, pero llega una cierta edad en que los estilistas recomiendan otra alternativa.

Por otro lado, en cuanto a las ventajas que tiene el uso del eyeliner negro, debemos decir que ayuda a definir y resaltar el contorno, marca ópticamente la forma del ojo permitiendo realizar correcciones visuales, entre otros. Pero, los estilistas aseguran que este lápiz no es el que más resalta la mirada, por lo que hay un mejor delineado para usar después de los 60 años.

Cuál es la mejor opción al eyeliner negro

Según lo que explicaron los estilitas, después de los 60 años, lo que deben usar las mujeres es un eyeliner que sea fino, integrado entre las pestañas y con un ligero ascenso en la esquina externa y que no se recomienda un maquillaje oscuro, sino optar por tonalidades como el marrón que ayudará a intensificar y resaltar la mirada sin endurecer ni fatigar la zona.

Cómo aplicar el eyeliner negro

A su vez, los estilistas manifestaron que el negro intenso puede resultar muy severo, pero que si es en tonos morados pueden reproducir dramatismo con un toque de calidez favorecedora. Por eso, es que lo mejor es aplicar sombras marrones y claras para que se pueda rejuvenecer la mirada y en primer lugar, tendrás que aplicar los tonos claros y luego escoger el marrón intenso.