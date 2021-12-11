Itatí Cantoral reveló la mayor enseñanza que le dejó Carmen Salinas.

Itatí Cantoral y la manera en la que convivió con Carmen Salinas.

En exclusiva para Ventaneando, Itatí Cantoral reveló que la mayor enseñanza que le dejó Carmen Salinas fue que le enseñó a amar su carrera como artista.

"Yo creo que yo aprendí de Carmen a amar mi trabajo, amar mi carrera gracias a ella, porque ese fue el mejor consejo que me dio", aseguró la histriona.

"Fue lo mejor que me pasó en la vida, tengo el honor de decir que confió en mí como artista, tenía 17 años y me dijo 'Itatí, vamos a hacer 'Aventurera' y aquí está Carlitos Olmos y te la escribimos para ti'. Y después Dios acomodó las cosas", dijo la actriz.

Itatí Cantoral reveló que vio a Carmelita unos 10 días antes de que entrara al hospital, pues le ofreció una cena acompañada con su familia.

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Itatí Cantoral atesora su trabajo con Carmen Salinas

Durante la charla, Itatí Cantoral reconoció que más del 50% o 60% de los mejores momentos de su carrera fueron en compañía de Carmen Salinas y con gran aprendizaje.

La actriz que fuera una 'Aventurera' en la puesta musical del mismo nombre, comentó que ella tardó aproximadamente un mes en poder llegar a la obra y que todo quedara perfecto, como le gustaba a la fallecida actriz.

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