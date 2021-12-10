Familia de Octavio Ocaña reveló nuevos detalles en el caso del actor.

Abogado de Octavio Ocaña declaró que el actor no disparó ningún arma.

Octavio Ocaña jamás disparó una arma el día de su muerte, así lo asegura Francisco Hernández, nuevo abogado de su familia, basado en un peritaje particular que se efectuó sobre el caso.

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Quiero hacer referencia a cuatro aspectos que se incluyen en el dictamen que se presentará próximamente, de los peritos independientes; una es la de rodizonato negativa en las manos, no se encontraron restos de pólvora en las manos, ni de Octavio Augusto Pérez Ocaña, ni de los acompañantes

Eso significa no solamente que no se disparó accidentalmente, jamás durante ese día él detonó ningún arma, jamás representó un riesgo a los elementos policíacos y por lo tanto, su actuación no fue indebida

El abogado habló en una conferencia de prensa junto con la familia, ahí Don Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, dijo que tiene la esperanza de que los dos acompañantes que iban con su hijo el día de su muerte se presenten a declarar la verdad y echen por tierra sus testimonios originales que según él cree rindieron bajo presión.

Ellos son punto clave, en su momento se les va a hablar, obviamente sabemos que ellos no hicieron nada, son punto y testigo clave, pero están como imputados, entonces, ellos saben lo que tienen que hacer, van a ser los villanos o los héroes de la película

Estar en esas situaciones de estrés, hace que no comprendas lo que está pasando en el momento, además parece ser que después los golpearon, entonces debemos tomar en cuenta todas esas variantes al momento de presentarlos, también lo comentó, ellos no nos han dicho absolutamente nada, si están amenazados o no, no lo sabemos

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El supuesto seguro de vida de Octavio Ocaña

La familia no entró en detalles sobre el supuesto seguro de vida que tenía Octavio Ocaña.