Filtran FOTOS de Jaime Camil caracterizado como Vicente Fernández.

EXCLUSIVA. Nuevas imágenes de Jaime Camil como Vicente Fernández.

Como ningún otro medio, Ventaneando ha seguido puntualmente el rastreo de las grabaciones de la serie sobre la vida de Vicente Fernández para dar cuenta de los avances y detalles del proyecto que verá la luz a finales del próximo año, según ha adelantado su productora Caracol Televisión.

Y si antes logramos las primeras imágenes de Jaime Camil caminando rumbo a la locación de la serie caracterizado como El Charro de Huentitán, esta vez, nuestro lente fue testigo de las escenas que recrean el histórico concierto que en 1984 ofreció en la Plaza México ante más de 54 mil espectadores, bajo el título Un Mexicano en la México.

En el clímax de la grabación captamos el momento en que Camil interpreta con su propia voz el emblemático tema de José Alfredo Jiménez, El Rey, que por cierto, da título a la serie.

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Jaime Camil mantuvo todas las medidas de higiene en el set de grabación

En un descanso del rodaje vimos también a Jaime Camil entre el staff de la producción con el típico traje de charro, pero protegido con una carpa plástica, manteniendo las medidas sanitarias a que nos obliga ahora la pandemia.

Como se sabe, la serie constará de 36 episodios y se adelanta que podría desbancar a la de Luis Miguel por el nivel de su producción y la convocatoria que genera un personaje tan querido como Vicente Fernández, quien actualmente está por cumplir casi cinco meses hospitalizado a causa del síndrome de Guillain-Barré. Por lo pronto, parece tener un suplente muy a la medida.

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